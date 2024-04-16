'Надо действовать срочно': Белый дом давит на Палату представителей относительно помощи Украине и Израилю

В администрации президента США Джо Байдена в очередной раз призвали Палату представителей рассмотреть законопроект, который включает дополнительную помощь для Израиля и Украины. Это самый быстрый и простой способ помочь странам пополнить системы ПВО.

С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби в понедельник, 15 апреля, обсуждая последствия масштабной атаки Ирана на Израиль. Слова американского чиновника процитировало агенство Укринформ.

Он сказал, что оборона Израиля "была усилена коалицией стран во главе с Соединенными Штатами, которая сейчас работает в единстве".

Кирби подчеркнул, что Вашингтон ранее никогда не защищал Израиль от нападения в таких масштабах и при такой прямой угрозе.

"Чтобы гарантировать, что так будет и дальше, Палата представителей должна срочно принять законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, принятый ранее в Сенате большинством обеих партий", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он отметил, что Соединенные Штаты должны "действовать срочно", чтобы пополнить противовоздушную оборону, как Израиля, так и Украины. Кирби напомнил, что Украину также продолжают ежедневно атаковать такими же беспилотниками иранского производства.

Накануне лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер сказал, что в Конгрессе США достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи Украине и Израилю. По его словам, в ходе разговора между Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" о том, что законодателям необходимо действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Он выразил надежду, что на этой неделе можно будет что-то сделать для помощи обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко считает, что после атаки Ирана на Израиль есть вероятность, что Украина получит дальнейшую помощь от США в форме кредита. Либо же вопрос и дальше будут откладывать – если американские конгрессмены вынесут поддержку Иерусалима отдельным документом.

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