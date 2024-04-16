Помощь Украине и Израилю: Джонсон собирается вынести на голосование отдельные законопроекты – The Hill

В понедельник, 15 апреля, в США прошла закрытая встреча фракции республиканцев в Палате представителей (нижняя палата американского парламента). По ее итогам спикер Майк Джонсон обнародовал план помощи Украине, Израилю и Тайваню – на голосование должны вынести четыре отдельных законопроекта.

Четвертый из них связан с национальной сохранностью США. Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на двух присутствовавших на встрече законодателей от Республиканской партии.

Они рассказали, что Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и других приоритетах национальной безопасности. План заключается в том, чтобы рассматривать четыре законопроекта под одной процедурной нормой, которая сделала бы возможным процесс внесения поправок.

Также отмечается, что законопроект, связанный с национальной безопасностью Штатов, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные активы РФ для помощи Украине, закон о ленд-лизе для военной помощи и конвертируемые кредиты на гуманитарную помощь.

В то же время в нем речь не идет о безопасности границы, что может вызвать сопротивление со стороны радикальных консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна соединяться с разрешением ситуация на южной границе США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В администрации президента США Джо Байдена в очередной раз призвали Палату представителей рассмотреть законопроект, включающий дополнительную помощь для Израиля и Украины. Это самый быстрый и простой способ помочь странам пополнить системы ПВО.

– В то же время в Белом доме настаивают, что Соединенным Штатам в сложившихся обстоятельствах не стоит разделять поддержку Украины и Израиля на разные законопроекты.

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