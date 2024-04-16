"Это только затянет процесс": у Байдена выступили против разделения помощи Украине и Израилю

Соединенным Штатам в сложившихся обстоятельствах не стоит разделять поддержку Украины и Израиля на разные законопроекты. Соответствующую позицию декларируют в Белом доме, однако решения фактически зависят от Палаты представителей.

На брифинге в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "мы не примем отдельный" документ, предусматривающий поддержку только Израиля. Потому что это, как объяснила она, затянет процесс.

"Отдельный проект на самом деле не поможет Израилю и Украине. Это фактически задержит… необходимую помощь", – сказала Жан-Пьер.

Вместо этого она призвала Палату представителей принять проект Сената о помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

Ранее на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби также говорил о том, что администрация Джо Байдена "против отдельного законопроекта, который будет работать только на Израиль".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) анонсировал голосование за помощь Израилю на этой неделе, но он не уточнял, будет ли документ также предусматривать помощь Украине и Тайваню.

Как писал OBOZ.UA, лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) сказал, что в Конгрессе достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи иностранным государствам.

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