Раскрыты инструкции и коды оборудования: в Индии разразился скандал из-за сломанных хакерами данных о поставках Россией Индии систем С-400

В Индии разразился скандал из-за утечки информации об оборудовании по "контракту столетия" на поставку Россией ракетных систем С-400. Служба безопасности страны выразила серьезную обеспокоенность обнародованием BaumankaLeaks ряда документов с секретной номенклатурой российских систем ПВО и инструкциями к ним.

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Об этом сообщило издание Free Press Journal. Еще в понедельник, 22 июля, международное разведывательное сообщество InformNapalm во взаимодействии с украинскими хакерами "Кибер Спротив" опубликовало соответствующую статью на 6 языках мира, и позже добавило переводы еще на 4 языках.

В документе перечислены полные детали оборудования пяти дивизионов С-400 "Триумф", которые Россия обязуется доставить в Индию, включая компоненты, коды, передачу технологий, поставку запасных частей, обучение индийских офицеров работе с ракетными системами и боеприпасами. Также среди сломанных документов есть секретная инструкция по эксплуатации ЗРК "Панцирь-С" и "Тор-М1".

Индийское медиа сообщило, что в конфиденциальном отчете о сломанном содержании тайных военных документов говорится, что "детали российской системы вооружения ракет С-400 с инструкциями по эксплуатации и кодами в открытом доступе сделают их неэффективными".

"Китай и Пакистан предпримут контрмеры против ракет радиусом действия 400 км, которые могут поражать глубокие объекты противника", – говорилось в отчете.

Напомним, Россия начала отправлять в Индию зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" еще в 2021 году. Соответствующее соглашение между странами на сумму $5,5 миллиарда было заключено в 2018 году. Западные СМИ писали, что такие шаги подвергают Нью-Дели риску санкций со стороны США. Индии комплексы большой дальности понадобились для противодействия угрозе Китаю.

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