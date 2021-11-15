Россия начала поставки Индии систем ПВО С-400: США могут ввести санкции против Нью-Дели

Российская Федерация начала отправлять в Индию зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Сделка между странами на сумму $5,5 миллиарда была подписана в 2018 году.

Об этом заявил в выходные на авиакосмической выставке в Дубае глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает российский "Интерфакс". А западные СМИ пишут, что такие шаги подвергли Нью-Дели риску санкций со стороны США.

Отмечается, что Индии комплексы большой дальности понадобились для противодействия угрозе от Китая. По словам Шугаева, первая из пяти заказанных установок прибудет в страну до конца 2021 года.

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При этом индийское правительство сталкивается с рядом финансовых ограничений со стороны США в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Документ был принят в 2017 году, в нем Россия, наряду с Северной Кореей и Ираном, фигурирует как противник – за ее действия против Украины, вмешательство в американские выборы 2016-го и помощь Сирии.

В Нью-Дели утверждают, что имеют стратегическое партнерство как с США, так и с Россией. А в Вашингтоне уже ответили, что Индия вряд ли получит поблажку по CAATSA, передает Reuters.

В начале октября 2018 года в рамках российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Нью-Дели систем ПВО С-400 "Триумф". Согласно ему, по общей стоимости $5,43 млрд страна должна получить пять полковых комплектов С-400.

В феврале 2019-го РФ получила аванс от Индии за договоренные установки. Уже через несколько дней в российском Минпромторге заявили о начале производства комплексов. Ожидается, что все системы будут поставлены индийской стороне до конца 2024 года.

В росСМИ подчеркивают, что С-400 "Триумф" (разработчик и производитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели и до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с, на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая ситуация была с Турцией, которая договорилась о второй поставке С-400 из России. Стране пригрозили новыми санкциями США и предупредили о возможном усилении раскола с союзником по НАТО Вашингтоном. Несмотря на это, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от закупки российских систем ПВО.