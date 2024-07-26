Хакеры из КНДР пытались украсть военные секреты трех стран по ядерному оружию

Великобритания, США и Южная Корея предупредили, что хакеры, связанные с Северной Кореей, проводят глобальную кампанию кибершпионажа. Они пытались получить доступ к военным тайнам этих стран для поддержки запрещенной программы Пхеньяна по разработке ядерного оружия.

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Об этом пишет издание DW со ссылкой за заявления спецслужб Штатов, Южной Кореи и Великобритании.

Авторами сообщения выступили Федеральное бюро расследований США, Агентство национальной безопасности и кибербезопасности США, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS).

В сообщении сказано, что поддерживаемое Северной Кореей кибергруппировка, известная как Anadriel или APT45 среди исследователей кибербезопасности, нацелилась или взломала компьютерные системы широкого спектра оборонных или инженерных компаний, включая производителей танков, подводных лодок, военных кораблей, истребителей, ракет и радиолокационных систем.

"Глобальная операция по кибершпионажу, которую мы разоблачили сегодня, показывает, как далеко готовы зайти финансируемые КНДР субъекты для реализации своих военных и ядерных программ", – заявил представитель NCSC Пол Чичестер.

По данным ФБР, Andariel пыталась получить такую ​​информацию, как спецификации и чертежи проектов по переработке и обогащению урана, а также по ракетам и системам противоракетной обороны.

ФБР призвало компании, работающие в оборонном, аэрокосмическом, ядерном и машиностроительном секторах, "сохранять бдительность в защите своих сетей от спонсируемых КНДР киберопераций".

В пресс-службе Государственного департамента США объявили о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить местонахождение хакера из КНДР.

Речь идет о Рим Чон Хьоке – гражданине Северной Кореи, который, предположительно, связан с кибергруппировкой Andariel.

Как отмечают в Госдепе, группировку контролирует Главное разведывательное бюро КНДР, которое занимается преступной кибердеятельностью.

Как сообщал OBOZ.UA, международные санкции не мешают Северной Корее получать и отмывать криптовалюту. Только в марте 2024 года при помощи специальных сервисов хакеры из КНДР вывели активы на $147,5 млн.

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