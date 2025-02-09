'Радикальные сумасшедшие': Маск призвал закрыть 'Радио Свобода' и 'Голос Америки'

Сопредседатель Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Он назвал их "радикальными сумасшедшими".

Видео дня

Об этом бизнесмен написал на своей платформе Х (Twitter). Кроме того, по мнению Маска, это средства массовой информации, которые "никто уже не слушает".

"Европа теперь свободна. Кроме удушающей бюрократии. Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", – говорится в сообщении Маска.

Справка

Международная медиавещательная организация Голос Америки (Voice of America) работает на более чем 45 языках онлайн, на радио и телевидении. Это американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Основателем является федеральное правительство США.

Во время своего первого президентского срока Трамп имел конфликты с Voice of America и обвинял медиа в распространении китайской пропаганды после того, как вышел сюжет о световом шоу, отмечавшем повторное открытие Уханя, города, где впервые возникла пандемия коронавируса.

Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) является независимой медиакорпорацией, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (US Agency for Global Media, USAGM).

РВЕ/РС руководствуется законодательством США для предоставления точного, объективного и профессионального журналистского продукта для своей аудитории. Американским чиновникам, включая руководство USAGM, запрещено вмешиваться в журналистскую подачу информации СЕ/РС.

Радио Свобода распространяет информацию в 20 странах, медиа часто упоминается в контексте борьбы против СССР.

Стоит отметить, что Россия уже давно внесла оба этих СМИ в "иноагенты".

Ранее сообщалось, что Илон Маска "атаковал" Агентство США по международному развитию (USAID) и уже миллиардер успел заявить о его ликвидации. До этого Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19 и назвал эту организацию преступной. Пока агентство почти прекратило работу, полный контроль над ним взял на себя Госдеп.

Впрочем, несмотря на все заявления бизнесмена, президент США Дональд Трамп встал на защиту Илона Маска, раскритикованного журналом Time. По его словам, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) делает правильные вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты Америки должны начать перевооружение своей армии. При этом при просмотре программ вооружений следует ориентироваться на изменение боевых действий в 21 веке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!