'Илон делает отличную работу': Трамп ответил критикам Маска

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Илона Маска, которого раскритиковал журнал Time. По его словам, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) делает правильные вещи.

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Об этом Трамп сказал в пятницу, 7 февраля, во время встречи с премьер-министром Японии, передает "Укринформ". "Журнал Time до сих пор работает? Я даже не знал об этом", – ответил он на вопрос журналиста.

Президента попросили прокомментировать материал Time, в котором говорилось о деятельности Маска во главе DOGE и реформах в первые недели президентства Трампа. В частности, шаги к сокращению федеральных расходов и должностей госслужащих вызвали широкое осуждение в обществе.

Отдельное внимание в Time уделили атаке Маска на Агентство США по международному развитию (USAID) – миллиардер уже успел заявить о его ликвидации. До этого Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19 и назвал эту организацию преступной. Сейчас агентство почти прекратило работу, полный контроль над ним взял на себя Госдеп.

"Илон делает отличную работу. Он обнаруживает масштабные мошенничества, коррупцию и расточительство. Вы видите это с USAID, но вы увидите это еще больше с другими агентствами и другими частями правительства", – заявил по этому поводу Трамп.

Он добавил, что Маск давно хотел сделать это и имеет для этого "фантастическую" команду.

Напомним: мы писали о том, что Дональд Трамп намерен более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию США. Вероятно, из более чем 10 тыс. сотрудников агентства останется всего 294. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, уже подали судебные иски против самого Трампа, его соратников и Госдепа США.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты Америки должны начать перевооружение своей армии. При этом при пересмотре программ вооружений следует ориентироваться на то, как изменились боевые действия в 21 веке.

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