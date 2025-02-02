'Преступная организация': Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19

Сопредседатель Департамента эффективности правительства США (DOGE) м ильярдер Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19. Он также назвал эту организацию преступной.

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Об этом бизнесмен написал на своей платформе Х (Twitter). Кроме того, Маск в целом обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия.

"ЦРУ через USAID влияло на враждебные США правительства по всему миру. И финансировало исследования в Ухане", – говорится в сообщении бизнесмена.

Стоит отметить, что это произошло после того, как двух руководителей службы безопасности USAID отстранили от должности из-за отказа передать секретную информацию Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Масками. В конце концов, по данным AP, департамент получил доступ к разведданным USAID, включающим засекреченные отчеты.

В комментариях под сообщением сразу появилось много негативных сообщений от пользователей соцсети. Они жестко раскритиковали Илона Маска.

Кроме того, после заявления Маска страница USAID в соцсети X исчезла. Ранее на нее было подписано около миллиона пользователей, а сама организация финансировала гуманитарные проекты в около 100 странах.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа заморозила финансирование USAID, что повлекло не только закрытие гуманитарных программ, но и массовые увольнения. Несмотря на заверения Госдепа в "выборочном подходе", около 50 чиновников USAID уволены, а ключевые программы, такие как система предупреждения голода FEWS Net, закрыты.

Среди заблокированных программ – невоенная помощь Украине, которая также шла через USAID. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил найти внутренние резервы и привлечь европейских партнеров для компенсации остановки финансирования критически важных проектов.

Также есть мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "на пути к маргинализации" Агентства США по международному развитию. Глава государства стремится либо лишить USAID независимости и передать его под контроль Государственного департамента, либо вообще закрыть.

Ранее стало известно о том, что американского миллиардера и главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира-2025. Так хотят отметить его "последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова".

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