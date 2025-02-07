Маск призвал США к перевооружению армии, иначе она 'проиграет следующую войну'

Соединенные Штаты Америки должны начать перевооружение своей армии. При этом при пересмотре программ вооружений следует ориентироваться на то, как изменились боевые действия в 21 веке.

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Без "немедленных и кардинальных" изменений следующую войну США "с треском проиграют". В этом уверен американский миллиардер Илон Маск.

Он сделал ретвит сообщения директора венчурной компании Social Capital Хамата Палихапитии относительно заявленных намерений Военно-морских сил США тратить 40 миллиардов долларов в год в течение следующих 30 лет на обслуживание 364 кораблей. По мнению Палихапитии, гораздо эффективнее было бы развивать направление беспилотной авиации. Он подчеркнул, что ВМС США могли бы потратить "часть средств" на приобретение 10 тыс. дронов и "накрыть ими весь мир".

Маск, комментируя это мнение, пошел дальше и раскритиковал программы стратегии США по вооружению.

"Американские программы вооружений необходимо полностью переработать. Текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия за высокую цену для ведения вчерашней войны. Если не будут внесены немедленные и кардинальные изменения, Америка с треском проиграет следующую войну", – написал миллиардер.

Напомним, ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19. Он также назвал эту организацию преступной и заявил, что "ЦРУ через USAID влияло на вражеские США правительства по всему миру".

Также стало известно, что Маск распространил созданное россиянами видео, что якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского. Однако эту ложь быстро разоблачили.

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