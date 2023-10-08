Эрдоган сделал неоднозначное заявление о Палестине на фоне нападения ХАМАС на Израиль
Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на обострение военного конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль фактически начал операцию по ликвидации экстремистского движения "ХАМАС", который утром 7 октября массированно обстрелял и оккупировал часть территорий суверенного государства. Политик заявил, что знает, как вернуть в регион мир и стабильность, но для этого, по его мнению, именно Иерусалиму надо пойти на уступки.
Сомнительный комментарий турецкого лидера опубликовало турецкое агентство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что возвращение спокойствия в ближневосточный регион будет обеспечено лишь с достижением окончательного решения палестино-израильской проблемы.
"Независимое Палестинское государство с географической целостностью и столицей в Восточном Иерусалиме является неоспоримой необходимостью. Мы же в свою очередь, полны решимости продолжать активизировать дипломатические усилия для восстановления спокойствия", – цитирует издание государственного главу.
Напомним, еще в 2021 году, когда конфликт между Израилем и ХАМАС был также обострен, Эрдоган выступил с резкой критикой Иерусалима. Тогда он возмутился тем, что израильская армия мощно ответила на террористические атаки радикалов и призвал мир прекратить закрывать глаза на ее "жестокость".
Как сообщал OBOZREVATEL, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую группировку "ХАМАС" в военных преступлениях и заявил, что это движение должно быть уничтожено. Он сказал, что эра "переговоров с этими дикарями" закончилась и пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС".
По данным западного агентства The Guardian, израильским военным удалось в первые сутки контртеррористической операции на территории сектора Газа уничтожить свыше 800 объектов, а также ликвидировать десятки членов группировки "ХАМАС".
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