П'ять країн замовили понад 1,5 млрд найкращих вакцин від коронавірусу: озвучено ціни. Інфографіка

П'ять країн світу замовили понад 1,5 мільярда доз чотирьох кращих вакцин проти коронавірусу, які зараз є на ринку, зареєстровані й використовуються. Загальна кількість використаних доз у світі вже майже досягла 500 мільйонів.

Так, на сайті Statista презентовано дані на 22 і 23 березня щодо США, Великобританії, Італії, Франції та Німеччини (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Ці країни використовують препарати чотирьох компаній:

Pfizer – ефективність 95%, ціна 17 доларів,

Moderna – ефективність 94,5%, ціна 17 доларів,

AstraZeneca – ефективність 70%, ціна 3 долари,

Johnson & Johnson – ефективність 66%, ціна 9 доларів.

Так, у США використовують три препарати:

Pfizer – замовлено 300 млн доз,

Moderna – замовлено 300 млн доз,

Johnson & Johnson – замовлено 100 млн доз.

Усього в країні вакцинували 25,08% населення, понад 80 млн осіб (йдеться про першу дозу, за винятком Johnson & Johnson, яка є однодозовою).

У Великобританії використовують також три вакцини:

Pfizer – замовлено 40 млн доз,

AstraZeneca – замовлено 100 млн доз,

Moderna – замовлено 17 млн доз.

Усього в країні вакцинували 41,63% населення, близько 30 млн осіб (йдеться про першу дозу).

В Італії застосовують чотири вакцини:

Pfizer – замовлено 83 млн доз,

Moderna – замовлено 41 млн доз,

AstraZeneca – замовлено 40 млн доз,

Johnson & Johnson – замовлено 27 млн доз.

Усього в країні щеплення отримали 9,09% населення, близько 5,5 млн осіб (одну дозу).

У Німеччині використовують також чотири препарати:

Pfizer – замовлено 114 млн доз,

Moderna – замовлено 56 млн доз,

AstraZeneca – замовлено 55 млн доз,

Johnson & Johnson – замовлено 37 млн доз.

Усього в країні вакцинували 9,25% населення, що становить близько 8 млн осіб (одну дозу).

У Франції застосовується чотири вакцини:

Pfizer – замовлено 94 млн доз,

Moderna – замовлено 46 млн доз,

AstraZeneca – замовлено 45 млн доз,

Johnson & Johnson – замовлено 29 млн доз.

Усього в країні щеплення зробили 9,54% населення, тобто більш ніж 6 млн осіб (одну дозу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії швидкість вакцинації досягла 27 доз на секунду. Тільки 20 березня в країні прищепили 844 285 осіб. В Україні ж за 22 березня щеплення зробили майже 11 тис. громадян, а загальна кількість з початку кампанії сягнула 121 929.