В Украине за сутки вакцинировали более 10 тысяч человек: где больше всего

В Украине за минувшие сутки, 22 марта, вакцинировали 10 904 человек. Всего привито от начала прививочной кампании – 121 929.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.

Отмечается, что прививки делались 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививки.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 490 прививок;

Волынская область – 200 прививок;

Днепропетровская область – 960 прививок;

Донецкая область – 150 прививок;

Житомирская область – 590 прививок;

Закарпатская область – 500 прививок;

Запорожская область – 310 прививок;

Ивано-Франковская область – 454 прививки;

Киевская область – 310 прививок;

Кировоградская область – 300 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 880 прививок;

Киев – 1030 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 320 прививок;

Полтавская область – 620 прививок;

Ривненская область – 400 прививок;

Сумская область – 450 прививок;

Тернопольская область – 510 прививок;

Харьковская область – 310 прививок;

Херсонская область – 510 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 100 прививок;

Черкасская область – 840 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, кто получит прививки от COVID-19 на втором этапе вакцинации.