В Украине за сутки вакцинировали более 10 тысяч человек: где больше всего

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине за сутки вакцинировали более 10 тысяч человек: где больше всего

В Украине за минувшие сутки, 22 марта, вакцинировали 10 904 человек. Всего привито от начала прививочной кампании – 121 929.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.

Отмечается, что прививки делались 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививки.

В Украине за сутки вакцинировали более 10 тысяч человек: где больше всего

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 490 прививок;

  • Волынская область – 200 прививок;

  • Днепропетровская область – 960 прививок;

  • Донецкая область – 150 прививок;

  • Житомирская область – 590 прививок;

  • Закарпатская область – 500 прививок;

  • Запорожская область – 310 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 454 прививки;

  • Киевская область – 310 прививок;

  • Кировоградская область – 300 прививок;

  • Луганская область – 150 прививок;

  • Львовская область – 880 прививок;

  • Киев – 1030 прививок;

  • Николаевская область – 250 прививок;

  • Одесская область – 320 прививок;

  • Полтавская область – 620 прививок;

  • Ривненская область – 400 прививок;

  • Сумская область – 450 прививок;

  • Тернопольская область – 510 прививок;

  • Харьковская область – 310 прививок;

  • Херсонская область – 510 прививок;

  • Хмельницкая область – 160 прививок;

  • Черновицкая область – 110 прививок;

  • Черниговская область – 100 прививок;

  • Черкасская область – 840 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, кто получит прививки от COVID-19 на втором этапе вакцинации.

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