Путин занял две госдачи в оккупированном Крыму: что известно о резиденциях

Президент России Владимир Путин занял сразу две государственных дачи в оккупированном украинском Крыму.

Участки (6 и 8-й) главы РФ находятся у береговой линии под поселком Олива, сказано в сюжете "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На территории дач размещены бассейны и вертолетная площадка прямо в море, строят ледовый дворец. Безопасность в воде обеспечивают водолазы, но когда российский президент приезжает в свои особняки, весь персонал и рабочие должны удалиться.

Дачи Путина в Крыму ограждены шестиметровым забором, на котором установлены камеры наблюдения, а туристов на близлежащие горы и пляж не пускают.

Соседом главы РФ с западной стороны является заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, который также занимает два государственных участка.

С восточной стороны резиденции Путина – дом отдыха ФСБ. Там останавливается директор спецслужбы Александр Бортников. На этой даче, где есть зоопарковая зона и четыре вертолетных площадки, Бортникова видели несколько раз.

Журналисты добавили, что территория госдач оккупантов строго охраняется, а полеты над ней запрещены.

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