Путин занял две госдачи в оккупированном Крыму: что известно о резиденциях
Президент России Владимир Путин занял сразу две государственных дачи в оккупированном украинском Крыму.
Участки (6 и 8-й) главы РФ находятся у береговой линии под поселком Олива, сказано в сюжете "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На территории дач размещены бассейны и вертолетная площадка прямо в море, строят ледовый дворец. Безопасность в воде обеспечивают водолазы, но когда российский президент приезжает в свои особняки, весь персонал и рабочие должны удалиться.
Дачи Путина в Крыму ограждены шестиметровым забором, на котором установлены камеры наблюдения, а туристов на близлежащие горы и пляж не пускают.
Соседом главы РФ с западной стороны является заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, который также занимает два государственных участка.
С восточной стороны резиденции Путина – дом отдыха ФСБ. Там останавливается директор спецслужбы Александр Бортников. На этой даче, где есть зоопарковая зона и четыре вертолетных площадки, Бортникова видели несколько раз.
Журналисты добавили, что территория госдач оккупантов строго охраняется, а полеты над ней запрещены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика, а также показал дом в Дрездене, где президент жил во времена службы в КГБ.
Позже немецкие журналисты опубликовали кадры с этой квартиры, в которую Навального не пустили.
После общественного резонанса миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Бизнесмен является давним другом главы РФ и связан с ним многими проектами.
Пропагандисты из РФ выдвинули "версию" о том, что фильм Навального о дворце президента снимали в Германии якобы на деньги США.