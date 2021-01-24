Немецкие журналисты побывали в квартире Путина, в которую не пустили Навального. Фото

Немецкие журналисты сходили к столяру Йоргу Хофманну, который живет в бывшей квартире президента России Владимира Путина на Радебергер штрассе в Дрездене.

Как пишет Bild, Хофманн рассказал, что не пустил в дом оппозиционера Алексея Навального, когда тот приходил во время реабилитации в Германии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мужчины, Путин передал ему ключи от квартиры в марте 1991 года перед отъездом в Россию.

"Путины показались мне милыми людьми. 66 квадратных метров, три комнаты, кухня, ванная. Везде стояла темная русская мебель плюс типичные для ГДР алюминиевые обои и бежевый ковер", – вспомнил столяр.

Хофманна раздражает, когда под окнами останавливаются автобусы с туристами.

"Они думают, что здесь музей Путина. Я никого не пускаю. Перед Рождеством приходил Навальный, он стоял под окнами с телохранителями, но его я тоже не пустил", – признался дрезденец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Навальный опубликовал расследование о том, где проживает и как финансирует свое поместье Путин.

В этом же расследовании он показал дом в Дрездене, в котором жил Путин с 1985 по 1991 год во времена службы в КГБ.