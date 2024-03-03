Путин разослал агентов по всему миру, которые убивают 'предателей' Кремля – WSJ

Российский диктатор Владимир Путин разослал по всему миру своих агентов, охотящихся на "предателей" Кремля. Мертвых граждан РФ в последнее время находили мертвыми на трех континентах.

В частности, "Википедия" опубликовала список "Загадочные смерти российских бизнесменов", в котором указала 51 имя. Считается, что некоторые из них якобы могли вынашивать "политически подрывные для России идеи". Издание The Wall Street Journal отмечает, что Путин воспользовался массовым отъездом россиян во время мобилизации, чтобы разослать в разные страны своих шпионов.

Именно они могут стоять за резонансными убийствами беглых граждан РФ. Отмечается, что бизнесменов находили повешенными в Лондоне и утопленными в Пуэрто-Рико. Один из российских политиков упал с крыши индийской гостиницы, а 46-летний замминистра науки умер от непонятной болезни при возвращении из Кубы.

Также в 2022 году в Испании скончались бывший заместитель председателя правления компании "Новатек" Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция страны до сих пор расследует это дело.

Также журналисты вспомнили о смерти 35-летнего сына Игоря Сечина, доверенного лица диктатора и исполнительного директора нефтяного гиганта "Роснефть".

Причем отмечается, что ни у одной из смертей нет признаков причастности "руки Кремля".

В то же время, недавно стало известно, что испанские спецслужбы убеждены, что именно Кремль ответственен за убийство российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Мадрид пообещал "решительный ответ", когда причастность РФ к гибели пилота будет доказана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Отец убитого в Испании Кузьминова Олег Сиваев назвал сына изменником. Он выразил сожаление не из-за убийства своего ребенка, а из-за ликвидации российских оккупантов.

– Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал убийство пилота Максима Кузьминова. По словам Нарышкина, Кузьминов для страны-террориста России давно считался "нравственным трупом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!