'Дело очень серьезное': в Испании пообещали решительный ответ после доведения причастности РФ к убийству летчика Кузьминова

Испанские спецслужбы убеждены, что именно Кремль ответственен за убийство российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Мадрид пообещал "решительный ответ", когда причастность РФ к гибели пилота будет доказана.

Об этом сообщило издание El Pais, ссылаясь на свои дипломатические источники. По их словам, это "очень серьезное" дело и требует сбора достаточной информации.

"Испанские спецслужбы не сомневаются, что за беспрецедентным убийством в Аликанте российского капитана Максима Кузьминова, который в августе прилетел в Украину на своем боевом вертолете Mi-8, кроется длинная рука Кремля", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что посланные Кремлем киллеры не впервые убивают диссидентов в Западной Европе, напомнив о самом известном случае с Александром Литвиненко, отравленным плутонием в 2006 году в Великобритании. Однако в этот раз Москва сделала это на испанской земле и в отличие от других случаев "не пряталась". Когда личность убитого еще не была установлена, российские СМИ первыми сообщили о смерти Кузьминова, а глава Службы внешней разведки России Сергей Наришкин оправдал убийство, назвав жертву "изменником и преступником" и "моральным трупом".

И хотя испанские спецслужбы убеждены, что убийство Кузьминова – дело рук Кремля, они сомневаются, была ли это операция Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности (ФСБ) или военной разведки (ГРУ). Источники в испанских спецслужбах, однако, признают, что следствию очень тяжело найти доказательства причастности одной из этих российских спецслужб. Они предполагают, что преступление совершили прибывшие из-за пределов Испании киллеры и сейчас находящиеся за границей.

Кроме самого убийства, преступление требовало предварительной операции наблюдения: российские агенты должны были проверить личность жертвы и следить за ним, чтобы выяснить расписание его жизни и привычки. Инсайдеры из московских спецслужб рассказали, что для достижения своих целей они часто прибегают к сотрудничеству с российскими гражданами, проживающими в Испании (а их более 80 тысяч), а также мафиозными организациями, которым предлагают льготы.

И хотя правительство Испании очень осторожно комментирует ситуацию, испанские правоохранители продолжают искать доказательства причастности РФ к убийству Кузьминова. И если причастность Москвы к гибели российского пилота подтвердится, Испания даст "решительный ответ", подчеркнули собеседники издания.

Напомним, в Испании убит российский летчик Максим Кузьминов, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины и в августе 2023 года похитил свой вертолет на территорию Харьковщины. Заявляемое, что бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали своей машиной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что в Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Также в украинской разведке отметили, что пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

Издание NYT выяснило, что представители украинской разведки предупреждали Кузьминова, что его жизнь в опасности и призывала не покидать Украину. Россиянин проигнорировал все предупреждения.

Испанские же СМИ пишут, что российского пилота Максима Кузьминова, пригнавшего в Украину вертолет Ми-8, убила "группа профессионалов". Они не исключают, что к убийству могут быть причастны спецслужбы страны-агрессора России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!