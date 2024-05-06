Китай пообещал не поставлять оружие России: Макрон и Си Цзиньпин провели переговоры в Париже

В столице Франции Париже в понедельник, 6 мая, состоялись переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и французского президента Эммануэля Макрона в формате с глазу на глаз. Си пообещал, что Пекин не будет передавать оружие стране-агрессору России для ведения войны против Украины.

Макрон поблагодарил главу КНР за его обязательство "воздержаться от продажи любого оружия" Москве и сказал, что Франция "уважает давние связи между Китаем и РФ". Об этом сообщило издание Le Figaro.

"Мы уважаем старые связи, объединяющие Китай и Россию и принимая во внимание эту сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях", – процитировали журналисты слова лидера Франции.

Говоря о полномасштабной войне, которую ведет Россия против Украины Макрон заявил, что Париж стремится "поддерживать тесный диалог" с Пекином и намерен воспользоваться приездом Си Цзиньпина, чтобы гарантировать, что страна не перейдет на явную поддержку российских военных усилий.

Он поблагодарил Си за "момент координации" перед визитом Путина в Китай.

"Я благодарю вас за этот момент координации, которого вы хотели перед визитом президента Путина в Китай, что также позволит нам иметь общую повестку дня и иметь возможность определить желание или нежелание двигаться к устойчивому миру", – сказал Макрон.

Президент Франции также поприветствовал готовность Си Цзинпина "попросить все стороны, участвующие в различных конфликтах, объявить олимпийское перемирие" во время Парижских игр этим летом.

Сам лидер КНР снова назвал полномасштабное вторжение России в Украину "украинским кризисом" и призвал не обвинять Пекин в вопросах, связанных с войной в Украине.

По его словам, Китай играет "позитивную роль в поиске мирного решения для окончания войны".

"Мы выступаем против использования "украинского кризиса" для того, чтобы обвинять других, очернять третью страну и спровоцировать новую холодную войну", — сказал Си.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне визита в Париж Си Цзиньпин заявил, что Пекин вместе с партнерами якобы ищет "хорошие пути" для завершения войны в Украине. При этом полномасштабное вторжения России в Украину он по-прежнему назвал "украинским кризисом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!