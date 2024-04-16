'У нас много тем': Шольц заявил, что обсудит с Си Цзиньпином установление 'справедливого мира' в Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц начал свою трехдневную поездку в Китай. Ожидается, что вторник он также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, и они обсудят, среди прочего, установление "справедливого мира" в Украине.

Отношения Китая с Россией также являются темой обсуждения. Об этом сообщает MDR.DE и пресс-служба Шольца.

"Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай между нашими правительствами состоялся интенсивный обмен мнениями. У нас много тем", - отметил канцлер ФРГ.

Так, первой остановкой для Шольца и его делегации стал мегаполис Чунцин, крупнейший город мира с населением 32 миллиона человек.

Ожидается, что во вторник он примет участие в политических переговорах в Пекине с президентом Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Политики из коалиции "Светофор" призвали его также заняться конфликтными вопросами, такими как поддержка Китаем российских вооружений в войне против Украины.

Шольц вылетел из Берлина в субботу в Китай на правительственном самолете в сопровождении большой бизнес-делегации. Среди примерно дюжины топ-менеджеров Германии есть руководители BMW и Mercedes-Benz, а также химической компании BASF.

Министр сельского хозяйства Джем Оздемир, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр окружающей среды Штеффи Лемке также прилетели в Пекине.

Это вторая поездка канцлера в Китай с момента вступления в должность в декабре 2021 года. Его визит в ноябре 2022 года продлился всего один день во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Напомним, визит Шольца станет самой длительной заграничной поездкой канцлера в одну страну с момента его вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Трехдневная программа включает встречу с Си Цзиньпином. Основные темы – экономика, российско-украинская война и ситуация вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что Германия 13 апреля объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

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