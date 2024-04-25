Блинкен прибыл в Китай: эксперт сказал, выдвинут ли Поднебесный ультиматум через РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Китай с предупреждением о недопустимости поддержки России. Однако американец едет в Пекин по приглашению именно китайской стороны. Поэтому, кроме "предупреждений", этот визит также может сопровождаться плодотворными переговорами и рядом договоренностей, считает кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Об этом специалист рассказал в эфире Oboz.Talk. Господин Желиховский подчеркнул, что хотя визит Блинкена проходит на фоне нового обострения между странами, он был заранее согласован между китайским и американским лидерами.

"Визит Блинкина проходит по приглашению министра законных дел КНР, поэтому можем предположить, что там будут плодотворные переговоры двух глав внешнеполитических ведомств. Можем также ожидать, какие именно сигналы они подадут, учитывая состояние отношений между Китаем и США", - отметил эксперт.

"Очень важно, чтобы стороны встретились и, собственно, определились наконец, куда дальше будут двигаться оба государства, потому что Китай имеет свои претензии на мировое доминирование, то есть хочет в определенной степени подвинуть США на глобальной шахматной доске", - добавил Желиховский.

Как ранее сообщалось, Блинкен посетит Китай, чтобы предупредить о "карательных мерах" со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения.

Конечно, политику КНР определяет не МИД страны, а ее вождь. Следует ожидать, что кроме встречи с Давидом Ли господин Блинкен встретится и с Си Цзиньпином. Однако вряд ли американец будет ставить Пекину ультиматум, считает Желиховский.

"Здесь имеет место такая дипломатическая игра. Я не думаю, что сейчас США в состоянии создавать ультиматумы, учитывая факт формирования оси зла, которая может включать и Китай, и Россию, и Иран, и Северную Корею. И следует понимать, что это государства. которые действительно имеют претензии, особенно Китай как государство, обладающее ядерным вооружением, на мировое доминирование", – отметил специалист.

Вместо этого, по мнению Желиховского, вместо ультиматумов "будет попытка общаться на более умеренных тонах". Эксперт отметил, что для США, как и для подавляющего большинства мирового сообщества, очень важно, чтобы Китай не присоединился к России.

"Поэтому я думаю, что здесь будет нормальный диалог. Я думаю, что это будет определенного рода продолжение переговоров, которые еще имели место в конце прошлого года в Сан-Франциско, когда Джо Байден встречался с Си Цзиньпином", - сказал эксперт.

Господин Желиховский также подчеркнул, что для КНР важно, кто именно выиграет выборы в США, поэтому "делать ставки именно на администрацию Байдена" там не станут. Таким образом, не стоит ожидать ни резких, ни наоборот, особо дружественных заявлений и от Пекина.

"Считаю, что пока не изменится администрация в США, Китай не будет делать резких шагов ни против США, ни в отношении возможного сближения", - добавил он.

Напомним, что на днях Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин сейчас является основным поставщиком критических компонентов для российского вооружения и таким образом участвует в войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также посетил Китай. Ожидалось, что он встретится с Си Цзиньпином и обсудят среди прочего установление "справедливого мира" в Украине.

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