Путин прибыл в Монголию, где его обязаны арестовать за преступления против Украины. Видео

Российский диктатор Владимир Путин вечером 2 сентября прилетел в Монголию с официальным визитом. В этой стране его обязаны арестовать по ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге.

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О прибытии главы Кремля в монгольскую столицу Улан-Батор сообщили российские пропагандисты. Они также опубликовали видео приземления его самолета – командного Ту-214.

Вместо ареста Путина в аэропорту прямо у самолета встретил почетный караул.

В Кремле ранее анонсировали, что он проведет переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и другими высшими чиновниками страны.

Также диктатор должне принять участие в праздновании годовщины победы на Халхин-Голе.

Монголия – страна-член МУС, который ранее выдал ордер на арест Путина. Однако в Кремле сказали, что не беспокоятся по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, визит Путина в Монголию состоится без угрозы ареста, поскольку официальный Улан-Батор заверил Кремль в этом.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также выразил сомнение в вероятности ареста Путина в Монголии. Он предостерег, что это чревато тотальным обнулением репутации МКС и Путин это делает сознательно.

В ЕС тем временем заявили, что ожидают от Монголии выполнения ее обязательств по действующему ордеру ареста Путина, поскольку она является государством-участником Римского устава МУС. Правозащитники Human Rights Watch заявили, что Улан-Батор должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он въедет в страну.

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