Правительство Грузии не позволило президенту Зурабишвили выступить в Европарламенте

В Грузии отменили визит президента страны Саломе Зурабишвили в Страсбург, где она должна была выступить перед Европарламентом. В администрации политика заявили, что визит пришлось отменить из-за того, что свое согласие не дало правительство государства. В то же время в правительстве эти данные опровергли.

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Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание NEWSGEORGIA. Визит Зурабишвили был запланирован на 18 апреля.

Как отмечается, в администрации президента Грузии сказали, что причиной отмены стал "искусственно затянутый процесс получения согласия со стороны правительства Грузии". В то же время в грузинском правительстве уже отреагировали на информацию и отметили, что обвинения со стороны администрации президента необоснованные и ложные.

Реакцию правительства опубликовали на официальном сайте вечером 13 апреля.

"Информация о том, что правительство Грузии искусственно затягивало процесс выдачи согласия, что и стало причиной переноса визита, является ложной и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе грузинского правительства заявили, что Зурабишвили получила устное согласие на визит в Страсбург еще в начале марта.

"Последнее уточненное письмо администрации президента в адрес администрации правительства поступило вчера, 12 апреля, а на следующий день, 13 апреля, ей было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую Республику, город Страсбург, на 17-19 апреля", – сказано на сайте.

Там также добавили, что президенту было направлено письменное согласие на рабочий визит в Великобританию и Соединенное Королевство Северной Ирландии.

Отметим, что Зурабишвили должна была выступить с речью перед полным составом Европейского парламента, как это делают время от времени многие лидеры из ЕС и государств, которые не входят в блок. Как известно, Саломе Зурабишвили отстаивает движение Грузии в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от территорий Грузии в рамках возможного мирного соглашения, которое должно быть заключено с Украиной. Абхазия и Южная Осетия находятся под оккупацией РФ уже почти 15 лет.

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