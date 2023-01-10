Путин не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать войну против Украины – Financial Times

Президент России Владимир Путин не предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что готовит масштабное вторжение в Украину. Поэтому теперь в правительстве КНР говорят о недоверии лично Путину.

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Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники в китайском правительстве. Как отмечается в статье, глава Кремля сказал Си только то, что Россия якобы готовится отвечать, если Вооруженные силы Украины атакуют территории РФ.

Из-за российского вторжения в Украину даже был понижен в должности заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн, поскольку он не смог спрогнозировать атаку.

Теперь в КНР допускают, что РФ не сможет победить и выйдет из конфликта "второстепенной и ослабленной державой".

Как сообщал OBOZREVATEL, США предупредили Пекин о последствиях в случае помощи РФ. Вашингтон грозит применить свои рычаги влияния в случае чего. При этом ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об отсутствии данных о поставках Китаем оружия России.

Напомним также, премьер Госсовета Китая назвал "безответственными" ядерные угрозы РФ. По его словам, такая риторика "стратегического партнера" не нравится Пекину.