"Мы очень внимательно следим": США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России

США следят за каждым решением Китая, которые он принимает в ответ на просьбу РФ о помощи в сфере безопасности. В случае чего Вашингтон может применить свои рычаги влияния.

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Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга. "Мы очень внимательно следим за решениями, принимаемыми КНР в ответ на любые запросы помощи России в сфере безопасности", – сказал он.

По словам чиновника, США не раз объясняли властям в Пекине, какой будет цена за помощь РФ в систематическом уклонении от санкций или в сфере безопасности, которая затем будет использована в войне против Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Соединенных Штатов нет данных о поставках Китаем вооружения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян назвал "безответственными" ядерные угрозы, которые звучат со стороны России. По его словам, это не нравится Пекину.

Напомним также, по мнению российского оппозиционера Гарри Каспарова, Китай фактически предложил США соглашение относительно РФ и Тайваня. Однако, по его словам, президент США вряд ли на это пойдет.

Другой российские оппозиционный политик, Марк Фейгин, считает, что Китай и США могут договориться, тогда как России грозит распад.