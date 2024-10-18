Путин не полетит в Бразилию на саммит G20: какой причиной оправдался диктатор. Видео

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда (МКС). Он оправдал свое решение тем, что якобы не хочет срывать мероприятие "Большой двадцатки", которую он считает "полезным форумом, если его не политизировать".

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Об этом Путин сказал в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС. Он также выразил неуважение к МКС.

По словам российского диктатора, Международный уголовный суд не имеет универсального значения, потому что его не признают ни Россия, ни США, ни Китай. А также МКС, по его словам, не является независимой организацией.

"МКС заявил о том, что он собирается принять решение по некоторым политическим деятелям Ближнего Востока. А затем на него из США цыкнули и он заткнулся. Поэтому уважения к такой организации, которая не носит универсального характера и не является независимой - небольшое", - заявил Путин.

Кроме того, по словам диктатора, обойти решение МКС очень легко – достаточно подписать двустороннее соглашение между Россией и Бразилией.

"Довольно подписать межправительственное соглашение, и все, юрисдикция МКС будет ограничена. А у нас с Бразилией очень хорошие отношения. Вот и все, и делу конец", – сказал смеясь международный преступник.

При этом российский диктатор не намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре в Бразилии.

Путин заявил, что в случае его поездки на бразильский саммит "разговоры будут только об этом", и работа во время форума будет сорвана. А он не хочет этого, поскольку считает "Большую двадцатку" "полезным форумом, если его не политизировать", к тому же у него "прекрасные дружеские отношения" с президентом Бразилии Луизом Силвой.

"Мы найдем того, кто в России на высоком уровне представит интересы нашей страны", – заявил глава Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года МВД выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей. Если они выедут на территорию России в страны, участвующие в МКС и ратифицировавшие Римский устав, их должны арестовать и передать в суд.

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