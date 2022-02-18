Путин на переговорах с Лукашенко 'забыл' о дистанции и сделал 'намек' о военных учениях. Фото и видео

В пятницу, 18 февраля, президент России Владимир Путин провел переговоры с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. И хотя с европейскими лидерами Путин проводил встречу за длинным столом, дискуссия с Лукашенко прошла без соблюдения социальной дистанции.

Два лидера даже обменялись объятиями. Об этом сообщает российское информагентство "РИА-новости".

Вначале встречи Путин спросил у Лукашенко: "отПЦРились?", после чего обнял его. Далее они сели за маленький столик у камина.

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Примечательно, что накануне Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Их встреча прошла за длинным столом, за которым лидер Кремля ранее беседовал и с президентом Франции Эммануелем Макроном.

Причиной такой дистанции было то, что Шольц, как и Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест, а Путин очень боится подхватить коронавирус.

Со своей стороны Лукашенко отметил, что приехал к Путину, чтобы "разбавить западную элиту своими людьми".

Одним из главных вопросов, который обсуждался, были боевые стрельбы в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые пройдут в субботу, 19 февраля, на полигоне Обуз-Лесновский.

Непризнанный президент Беларуси сказал, что "завтра побывает на интересном мероприятии", но Путин его поправил: "Не просто побудем, а поучаствуем. Примем активное участие".

Пусками баллистических и крылатых ракет будет руководить сам российский президент. Минобороны России заявляло, что главной целью учений является якобы "проверка надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Напомним, днем вторника, 15 февраля, граничащие с Украиной подразделения Южного и Западного военных округов российских вооруженных сил якобы начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не наблюдает отвода войск Российской Федерации от своих границ. При этом глава государства подчеркнул, что страна спокойно относится к любым угрозам, так как война длится уже не один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление российского Минобороны об отводе войск и техники военных округов, граничащих с Украиной. По его словам, без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации.

Совет национальной безопасности и обороны 14 февраля совместно с представителями парламента и правительства провел закрытое заседание из-за риска вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его итогам политики пришли к выводу, что предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет.