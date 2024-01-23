Путин готовится к долгосрочной конфронтации с Западом – разведка Литвы

Россия намерена инициировать разные провокации на границах НАТО. Именно поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.

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Об этом рассказал глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. Он подчеркнул, что специалисты уже видят, "как Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом".

"Кремль имеет достаточно широкий набор средств и инструментов (для провокаций), которые он, безусловно, будет использовать для уменьшения западной поддержки Украины. Конечно, будут использоваться информационные и кибероперации. Их мы наблюдаем и сейчас. Ядерный шантаж является одним из таких средств", – заявил Яунишкис.

Чиновник добавил, что в Литве ожидают не только "информационные провокации", но и не исключают разнообразные инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией.

В свою очередь в разведке Литвы рассказали, что главным приоритетом Москвы сейчас не проиграть войну в Украине. Именно поэтому она размещает там наибольшие силы, а количество российских войск на границах НАТО, в частности с Литвой, существенно сокращается.

Однако это касается только пехоты. "Другие компоненты российской армии, такие как военно-морской флот, военно-воздушные силы, противовоздушная оборона в регионе остаются преимущественно неослабевающими", - заявила разведка. По их данным, Россия стремится восстановить свои возможности на границах с НАТО, поэтому планирует долгосрочное наращивание сил.

Оба процесса идут одновременно: РФ мобилизует ресурсы в сторону Украины и строит новые возможности для долгосрочной конфронтации с Западом.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО 22 января начало крупнейшие военные учения за последние десятилетия под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Последние подобные учения НАТО прошли еще во времена "холодной войны" в 1988 году.

В России пытаются представить оборонные учения НАТО как провокацию и агрессию. В министерстве иностранных дел страны-агрессоры обвинили Альянс в продолжении "демонстрации силы" на "пороге России".

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