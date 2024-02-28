Путин будет вмешиваться в президентские выборы в США: Данилов сказал, как России в этом помогает ИИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин будет вмешиваться в выборы президента США, которые состоятся осенью этого года. Он считает, что масштабные информационные вмешательства со стороны России будут гораздо больше, чем раньше.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию The Times. Он отметил, что возможности РФ по вмешательству в выборы других стран расширились благодаря искусственному интеллекту (ИИ).

Он дал Кремлю возможность активизировать свои кампании по дезинформации. Это огромный шаг вперед для Москвы, говорит секретарь СНБО.

Чиновник рассказал, что в России появились специальные подразделения, которые занимаются каждой из стран, где будут проходить выборы.

"Сеть информаторов и агентов Москвы по всему миру настолько велика, что убрать российское вмешательство невозможно. ФСБ продолжает постоянно заключать контракты с европейскими преступными группировками", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Данилов заявил, что страна-агрессор Россия прямо вмешивается в выборы президента Соединенных Штатов Америки. Частью враждебного влияния на эту гонку стало интервью российского диктатора Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

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