Путь к вступлению Финляндии в НАТО открыт: Эрдоган утвердил ратификацию членства Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента ратифицировать членство Финляндии в НАТО: оно уже вступило в силу. Теперь путь для этой страны в полноправные члены Североатлантического альянса открыт, ведь Анкара стала последним государством НАТО, чье согласие было необходимо для присоединения к оборонительному союзу нового члена.

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В Хельсинки рассчитывают, что вступление Финляндии в НАТО станет реальностью в течение следующих недели-двухь. Об этом 1 апреля сообщило финское издание Yle.

Так, издание уведомило, что президент Турции подписал принятый ранее турецким парламентом закон о ратификации членства Финляндии в НАТО. Упомянутый закон 31 марта уже был опубликован в Официальной газете Турции, что означает его вступление в силу (закон начинает действовать со дня опубликования).

Эрдоган не стал откладывать дело в долгий ящик. Турецкий парламент ратифицировал членство Финляндии поздним вечером в четверг, 30 марта и у главы государства было 15 дней для его утверждения, но президент подписал закон спустя сутки.

После того, как Турция доставит документ в Вашингтон, вопрос вступления Финляндии в НАТО будет практически решен.

Тем временем в Хельсинки рассчитывают на полноправное и официальное членство в Североатлантическом альянсе уже в течение ближайших недели-двух.

"Очевидно, Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США. Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО Столтенберга, и он направит нам приглашение. Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", – отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Он также заявил, что пока неизвестно, кто поедет подписывать документ о вступлении Финляндии в НАТО, но отметил, что это входит в полномочия возглавляемого им министерства.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО, но отдельно от Швеции. Переговоры Анкары и Стокгольма продолжаются. Ранее Турция сформулировала ряд требований к Швеции, после выполнения которых она готова ратифицировать вступление этой страны в НАТО.

Также североатлантическая интеграция Швеции тормозится и Венгрией. Так, 23 марта в венгерском правительстве озвучили "претензии" Венгрии к Швеции из-за вступления в НАТО. Политический директор в офисе премьера Венгрии перечислил все "оскорбления" из-за заявлений некоторых шведских чиновников. Именно этим в Будапеште объясняют блокирование ратификации вступления Швеции в оборонительный союз.

Также сообщалось, что на днях посол РФ в Стокгольме заявил, что присоединение к НАТО сделает Швецию и Финляндию "законной мишенью" для РФ. По его словам, речь идет про "ответные меры, в том числе военные". После этих заявлений российского посла срочно вызвали в Министерство иностранных дел Швеции из-за "очевидной попытки вмешательства" в дела суверенной независимой страны.