Эрдоган заявил, что Турция ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО, но отдельно от Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкого парламента ратифицировать членство Финляндии в НАТО. В то же время, переговоры Турции со Швецией относительно присоединения последней к Североатлантическому альянсу продолжаются.

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Об этом Эрдоган заявил во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё 17 марта. Подробности сообщает финское издание Yle.

"Сегодня в Анкаре состоялась встреча президента Саули Ниинистё с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган объявил, что турецкий парламент приступит к ратификации членства Финляндии в НАТО. Переговоры со Швецией продолжаются", – отмечено в сообщении.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщило, что президент Ниинистё планирует утвердить национальное законодательство Финляндии в отношении НАТО на следующей неделе.

Напомним, в этот же день в Венгрии назначили новую дату ратификации заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Дата заседания венгерского парламента перенесена уже в третий раз.

Окончательное голосование по поддержке предложений правительства по заявке двух стран на членство в НАТО может состояться 31 марта.

Первоначально утвержденный график предусматривал голосование по вопросу НАТО на неделе 20 марта, но во вторник, перед национальным праздником, вице-премьер Жолт Семьен указал от имени правящих партий, что они отложат всю сессию парламента на следующей неделе, а затем проголосуют за расширение НАТО на неделе 27-го или 3-го апреля.

В целом, в том числе, и благодаря усилиям Венгрии, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО блокируется с июля прошлого года.