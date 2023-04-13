Пустые дома и редкие прохожие: как выглядит турецкая провинция Хатай, где два месяца назад произошло землетрясение. Фото и видео

Прошло уже более двух месяцев с тех пор, как Турцию всколыхнули мощные землетрясения. Катастрофа унесла более 50 тысяч жизней, больше всего от подземных толчков пострадала турецкая провинция Хатай.

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Там до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает местное издание A Haber (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах можно увидеть технику, которая сносит здания, которые получили серьезные повреждения и разрушения. Из провинции Хатай продолжают вывозить горы мусора, в который превратились дома местных жителей.

В целом этот регион из-за удара стихии превратился в пустошь: повсюду стоят опустевшие поврежденные дома, на улицах очень редко можно заметить единичных прохожих.

Напомним: в конце марта в Турции скончалась 46-летняя женщина, которую спасли из-под завалов через 111 часов после землетрясения. Айшегюль Тюркмен 47 дней боролась за свою жизнь в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тыс. жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним заявлениям, стали 5914 человек.

– По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ущерб от разрушений, нанесенных землетрясениями на востоке и юго-востоке Турции, составляет примерно 104 млрд долларов США.

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