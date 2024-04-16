'Пусть волнуются': Израиль принял решение об ответе на атаку Ирана – СМИ

Военный кабинет Израиля 16 апреля предположительно одобрил решение об ответе на атаку Ирана. Официального заявления еще нет, но местные СМИ сообщают, что сегодня заседание властей Израиля было сокращено, что косвенно свидетельствует о наличии согласия.

Это уже третье за три дня заседание руководства страны в поисках адекватного ответа Ирану. Как пишет Times of Israel, "план состоит в том, чтобы Иран догадывался об ответе". Об этом сообщило неназванное должностное лицо из военного кабинета министров страны.

"На данный момент Израиль считает, что нет никакого вреда в том, чтобы Иран догадывался об отложенном потенциальном ответе. Пусть волнуются. Ответ может быть как в Иране, так и за его пределами", – цитирует издание свой источник.

Также отмечается, что позиция большинства в военном кабинете страны состоит в том, что "Израиль должен дать сильнейший ответ".

Со своей стороны Иран пообещал ответить на любой ответ. Правда, заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани предусмотрительно говорил только об "ответе Израиля", никак не вспоминая о США и других союзников. В частности, Кани пообещал, что ответ Тегерана на любую израильскую контратаку "поступит в считанные секунды, потому что Иран не будет ждать еще 12 дней, чтобы ответить".

Как сообщал OBOZ.UA, почти сразу после начала удара Кабмин Израиля якобы "одобрил мощный ответ Ирана за атаку на свою территорию". Но после консультаций с США риторика израильтян несколько изменилась.

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац заявил, что его министерство свой ответ Ирану уже сделало. В частности, он лично "возглавил дипломатическую атаку", написав 32 странам просьбу наложить санкции на ракетную программу Ирана и официально считать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой, как это сделали в США.

12 и 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – в общей сложности были запущены сотни ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи закрыли воздушное пространство.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в течение последних лет и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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