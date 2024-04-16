Военный кабинет Израиля соберется третий раз за три дня: обсудят ответ на нападение Ирана

Военный кабинет Израиля 16 апреля соберется, чтобы прийти к согласию и одобрить решение об ответе на атаку Ирана. Это уже будет третья за три дня встреча руководства страны в поисках адекватного ответа Ирану.

Начальник военного штаба Израиля Герци Халеви пообещал, что субботний запуск по стране более 300 ракет и беспилотников из Ирана "получит ответ". Однако, как сообщает Reuters, военный не предоставил никаких подробностей этого ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, почти сразу после начала удара Кабмин Израиля якобы "одобрил мощный ответ Ирана за атаку на свою территорию". Но после консультаций с США риторика израильтян несколько изменилась.

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац заявил, что его министерство свой ответ Ирану уже сделало. В частности, он лично "возглавил дипломатическую атаку", написав в 32 страны с просьбой наложить санкции на ракетную программу Ирана и официально считать Корпус стражей исламской революции террористическим ухудшением, как это сделали в США.

Соединенные Штаты согласились с санкциями против Ирана, заявил, что "будут рассматривать все варианты препятствования финансированию терроризма. Минфин США пообещал объявить дальнейшие санкции против Ирана "в ближайшие дни".

В свою очередь, Иран пообещал ответить на любой ответ. Правда, заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани предусмотрительно говорил лишь об "ответе Израилю", никоим образом не упоминая США и других союзников. В частности, Кани пообещал, что ответ Тегерана на любую израильскую контратаку "поступит в считанные секунды, потому что Иран не будет ждать еще 12 дней, чтобы ответить".

12 и 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – в общей сложности были запущены сотни ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в течение последних лет и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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