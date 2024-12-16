'Пусть найдут общий язык': Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян 'двоюродными братьями'

Папа Римский снова решил выступить миротворцем и "примирить" украинский народ с представителями государства-агрессора России, ведущего против Украины полномасштабную войну уже почти три года. Он заявил, что россияне и украинцы должны "прийти к взаимопониманию".

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Во время молитвы за мир на французском острове Корсика народы двух стран Франциск назвал "двоюродными братьями". Его слова процитировало Vatican News.

Во время молитвы к Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и русского народа", Папа Римский сказал: "Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Миру всему миру!"

Ранее Папа Римский вспоминал в своих молитвах о мире в Украине именно украинский народ, а теперь не обошел и россиян.

Отмечается, что Папа Франциск в своей молитве просил также мир для Палестины, Израиля, Ливана, Сирии и всего Ближнего Востока.

Ранее разразился скандал из-за интервью, в котором понтифик сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры с Россией. После скандала в Ватикане объяснили, что Францик имел в виду не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

Министерство иностранных дел тогда вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. В ведомстве заявили, что в Украине не ожидали такого от главы Святого Престола.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск назвал войну в Украине "позорной катастрофой для всего человечества". Однако он не вспомнил, кто именно ее начал и кто должен нести ответственность.

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