'Позорная катастрофа для всего человечества': Папа Римский призвал к миру в Украине, снова забыв осудить Россию за агрессию

Во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской. По этому поводу понтифик назвал войну в Украине "позорной катастрофой для всего человечества", но не вспомнил, кто именно ее спровоцировал и должен нести ответственность.

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О частной встрече в Ватикане сообщили супруга украинского президента и пресс-служба Святого престола. И хотя первая леди Украины напомнила Франциску, что это именно "Россия убивает мирных украинцев", в своей речи папа Римский ни разу не назвал страну-агрессора.

"Вчера исполнилось 1000 дней с момента вторжения в Украину. Трагическая годовщина для жертв и разрушений, которые оно повлекло за собой. Но в то же время позорная катастрофа для всего человечества", – сказал понтифик. Он призвал "стоять рядом с замученным украинским народом" и приложить усилия, чтобы "оружие уступило место диалогу, а борьба – встрече".

Также Франциск зачитал письмо, посланное ему украинским студентом. Удивительно, даже в этом письме нет ни одного упоминания, кто именно ведет агрессию против Украины.

"Святейший Отче, когда в среду вы будете вспоминать про мою страну и иметь возможность обратиться ко всему миру в тысячный день этой ужасной войны, пожалуйста, не вспоминайте только о наших страданиях, но будьте свидетелем также нашей веры: даже если она несовершенна, ее ценность не уменьшается. В эти дни в моей жизни было слишком много смертей. Жить в городе, где ракета убивает и наносит ранения десяткам мирных жителей, видеть столько слез – это тяжело", – прочитал понтифик.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент Владимир Зеленский 11 октября был в Ватикане, где в Апостольском дворце уже в третий раз провел встречу с папой Римским. Главной темой переговоров стало возвращение украинцев из российского плена.

Также Зеленский и Франциск обменялись символическими подарками. Глава нашей страны привез религиозному лидеру картину, посвященную преступлениям российских оккупантов в городе Буча Киевской области.

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