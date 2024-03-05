Противотанковые рвы, 'зубы дракона' и мины: Латвия дополнительно укрепит границу с РФ и Беларусью на €300 млн

В Латвии решили обезопасить границу страны с Россией и Беларусью. Во вторник, 5 марта, Кабинет министров утвердил соответствующий план "военного укрепления и антимобильности восточной границы". На его реализацию планируют потратить 303 миллиона евро – их в течение следующих пяти лет инвестирует оборонная отрасль.

Об этом пишет Delfi, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Латвии. "Работы, на которые предназначено это финансирование, начнутся в марте", – отметили там.

Укрепление границы Латвии начнется с перекопки существующих дорог, создания противотанковых рвов, а в дальнейшем – водоотводных рвов. Также в противотанковые рвы превратят существующие мелиорационные рвы.

Для того, чтобы воспрепятствовать возможному продвижению противника, будут размещены различные виды препятствий: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками, "зубами дракона" и противотанковыми минами. Распределение препятствий будет адаптировано к местности в пограничных районах, также будут использованы естественные препятствия: болота, леса и другие природные объекты.

"При этом для оперативного усиления оборонительных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов. Будут разработаны планы подготовки важнейших транспортных артерий – автомобильных, железных дорог, мостов – для подготовки к быстрому и эффективному подрыву с целью задержки возможного продвижения противника", – сказано в сообщении.

Отмечается, что этот план является частью создания Балтийской линии обороны.

Она будет включать создание пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных сил (НВС) вдоль всей границы России и Беларуси. Должны быть обустроены оборонительные позиции для солдат и укрепленные позиции, различные заграждения, противотанковые рвы, склады боеприпасов и мин.

Напомним, что недавно немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили военные самолеты страны-агрессора России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров Латвии решил не возобновлять работу пункта пропуска "Силене" ("Урбаны" на беларуской стороне) на границе с Республикой Беларусь. Он должен был открыться в воскресенье, 11 февраля.

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