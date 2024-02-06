Латвия не будет возобновлять работу КПП на границе с Беларусью: что происходит

Во вторник, 6 февраля, Кабинет министров Латвии решил не возобновлять работу пункта пропуска "Силене" ("Урбаны" на беларуской стороне) на границе с Республикой Беларусь. Он должен был открыться в воскресенье, 11 февраля.

Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Латвии. Там отметили необходимость предотвращения попыток незаконного пересечения границы на границе между Латвией и Беларусью. Также есть необходимость предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии.

"Войну против Украины, начатую Россией и открыто поддерживаемую Беларусью, можно оценить как дополнительное обстоятельство риска и возможную мотивацию для Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией", – говорится в сообщении.

Ранее в Латвии был объявлен усиленный режим работы системы охраны границы на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года. Тогда же Кабмин и закрыл пункт пропуска "Силене".

Несмотря на то, что его решили не открывать, усиленный режим работы системы охраны границы не будет продлен. Латвия успешно приняла меры по уменьшению количества попыток незаконного пересечения границы на латвийско-беларуской границе. За последний месяц количество попыток незаконного пересечения границы было минимальным.

"В то же время отметим, что в случае необходимости усиленный режим работы системы охраны границы может быть восстановлен немедленно", – подчеркнули в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в соседней Литве Комиссия по нацбезопасности инициировала закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – "Лаворишкес" ("Котловка" на беларуской стороне) и "Райгардас" ("Привалка"). Это должно произойти 1 марта 2024 года.

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