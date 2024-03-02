Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили самолеты РФ у территориальных вод Латвии

В пятницу, 1 марта, немецкие истребители Eurofighter перехватили военные самолеты страны-террориста России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

Немецкая авиация перехватили российские самолеты Ил-76, а также Ил-20. Об этом в Facebook сообщают Военно-воздушные силы Латвии.

Группа истребителей Eurofighter вылетели с военной базы "Лиелварде", чтобы перехватить российские самолеты в воздушном пространстве Латвии.

При этом в ВВС Латвии отметили, что это был первый случай, когда немецкие истребители выполняли подобную миссию.

В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что патрулирование воздушного пространства НАТО работает в полную силу. Он также добавил, что члены Североатлантического союза могут немедленно реагировать на любые угрозы.

"Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", – заявил глава оборонного ведомства.

Стоит отметить, что вблизи Латвии находился тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78658. В 2021 году оккупанты хвастались, что именно этот борт прошел глубокую модернизацию и получил имя авиаконструктора Генриха Новожилова. Самолет входит в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС РФ, который базируется на аэродроме "Ульяновск-Восточный".

Вторым перехваченным самолетом оказался Ил-20. Это военный самолёт комплексной разведки, оборудованный РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата.

На фото, опубликованном ВПС Латвии, под фюзеляжем Ил-20 видно антенну радиолокационной станции бокового обзора "Игла-1". Также на самолете имеется станция детальной радиотехнической разведки "Квадрат-2" и аппаратура радиоперехвата.

Примечательно, что во время боевых действий в Сирии российские войска использовали Ил-20 для координации полета крылатых ракет "Калибр".

Напомним, в 2023 гоуд британские истребители Typhoon поднялись в воздух над Эстонией с целью сопровождения российских самолетов Ил-20 и двух Су-27. Самолеты РФ приближались к воздушному пространству НАТО.

Ранее сообщалось, что истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании и норвежские истребители перехватили российский военный самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Воздушное судно страны-агрессора РФ находилось в воздушном пространстве Великобритании к северу от Шотландии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне потенциальной угрозы со стороны России государства члены НАТО начали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону.