Протестующие, которые требуют прекращения огня в Газе, могут быть связаны с Россией, – Пелоси

Бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала протесты с требованиями к прекращению огня в секторе Газа, где продолжается противостояние между Армией обороны Израиля и террористами ХАМАС. По мнению политика, некоторые из участников таких акций могут быть связаны со страной-агрессором Россией.

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Об этом Пелоси сказала в воскресенье, 28 января, в эфире CNN. Она призвала Федеральное бюро расследований США расследовать "определенное финансирование" относительно этих групп.

"Их призывы к прекращению огня – это месседж Путина. Не ошибайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое с Украиной. Это о послании Путина. Я думаю, что некоторые из этих протестующих действуют спонтанно, органично и искренне. Некоторые, я думаю, связаны с Россией. И я говорю это, глядя на это уже давно, как вы знаете", – отметила Пелоси.

Доказательств наличия соответствующих связей с РФ она не предоставила.

"Она тридцать лет проработала в Комитете по разведке Палаты представителей, и поэтому спикер Пелоси хорошо осознает, как иностранные противники вмешиваются в американскую политику, чтобы посеять раскол и повлиять на наши выборы, и она хочет увидеть дальнейшее расследование накануне выборов 2024 года", – сказал NPR представитель Пелоси.

В то же время такое заявление экс-спикера Палаты представителей раскритиковал Нихад Авад, глава Совета американо-палестинских отношений.

"Вместо того, чтобы безосновательно порочить этих американцев как российских коллаборантов, бывшая спикер Палаты представителей Пелоси и другие политические лидеры должны уважать волю американского народа", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ писали, что Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы осуществить освобождение заложников. Это предложение не учитывало требования ХАМАС к Израилю полностью прекратить войну.

– Впоследствии ХАМАС объявил свои условия прекращения огня против Израиля. Террористы заявили, что они будут соблюдать перемирие, если Международный суд ООН одобрит решение о прекращении огня в секторе Газа и его поддержит Израиль.

– Вскоре после этого стало известно, что Израиль не согласился на новое перемирие с ХАМАС.

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