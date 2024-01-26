ХАМАС объявил свои условия прекращения огня против Израиля: чего хотят террористы

Террористы группировки ХАМАС назвали условия, при которых будут готовы прекратить огонь против Израиля. Они заявили, что будут придерживаться перемирия, если Международный суд ООН одобрит решение о прекращении огня в секторе Газа и его поддержит Израиль.

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Об этом в четверг, 25 января, сообщило издание Xinhua с ссылкой на заявление ХАМАС. Также террористы сказали, что освободят израильских заключенных, если Израиль освободит палестинских пленников.

Кроме того, в ХАМАС потребовали от Израиля "прекратить осаду сектора Газы, которая длится уже 18 лет, и пропустить необходимую для восстановления помощь".

Как известно, 26 января Международный суд ООН в Гааге объявит решение относительно иска Южно-Африканской Республики, в котором требуется немедленное судебное вмешательство для прекращения израильской военной операции в Газе".

Ранее СМИ писали, что Израиль якобы через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы осуществить освобождение заложников. Это предложение не учитывает требования ХАМАС к Израилю полностью прекратить войну.

Предложение будет включать вывод израильских войск из основных населенных пунктов Газы и постепенное возвращение палестинцев в северную часть сектора, откуда им было приказано эвакуироваться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава правительства отверг идею Белого дома о создании двух государств для урегулирования конфликта.

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