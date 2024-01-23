Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боях за поэтапное освобождение заложников – СМИ

Израиль якобы предложил террористической группировке ХАМАС временное перемирие для того, чтобы осуществить освобождение заложников. В израильском правительстве считают, что для этого необходима двухмесячная пауза в боевых действиях в секторе Газы.

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Предложение Иерусалим передал через катарских и египетских посредников. Об этом с ссылкой на источники сообщило издание Axios в понедельник, 22 января.

Израиль будет требовать у ХАМАС поэтапное освобождение оставшихся 136 заложников в секторе Газа. Как пишут журналисты, это предложение не учитывает требования ХАМАС к Израилю полностью прекратить войну.

Советник главы Штатов Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк находится в регионе для встреч с египетскими и катарскими коллегами с целью продвижения сделки по освобождению заложников.

"Израиль сейчас ждет ответа ХАМАС на новое предложение и с осторожным оптимизмом смотрит на шанс на прогресс в ближайшие дни", – цитирует издание слова израильских официальных лиц.

Согласно предложению Израиля, на первом этапе будут освобождены дети, женщины, мужчины старше 60 лет и тяжелобольные заложники. На последующих этапах будут освобождены женщины-солдаты и мужчины в возрасте до 60 лет, не являющиеся солдатами, а затем солдаты.

По информации издания, Израиль требует заранее договорятся с ХАМАС о том, сколько заключенных будет освобождено Иерусалимом на каждом этапе, прежде чем проводить отдельные переговоры об именах этих заключенных.

Предложение также будет включать вывод израильских войск из основных населенных пунктов Газы и постепенное возвращение палестинцев в северный сектор сектора, откуда им было приказано эвакуироваться.

"Предложение предусматривает, что Израиль не согласится ни полностью прекратить войну, ни освободить всех 6000 палестинских заключенных, но израильские официальные лица сообщают Axios, что они готовы освободить значительное число", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава правительства отверг идею Белого дома о создании двух государств для урегулирования конфликта.

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