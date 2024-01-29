Израиль не согласился на новое перемирие с ХАМАСом: результаты переговоров в Париже

Состоявшиеся в воскресенье, 28 января, переговоры по инициативе Соединенных Штатов, Катара и Египта по заключению соглашения об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, были "конструктивными". Однако в позициях сторон остаются существенные пробелы.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Как заявили источники в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стороны продолжат обсуждать детали соглашения на дополнительных взаимных встречах.

Отмечается, что в переговорах, которые прошли в Париже, принимали участие директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Моссада Давид Барнеа, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, а также руководитель египетской разведки Аббас Камель.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы осуществить освобождение заложников. Предложение будет включать вывод израильских войск из основных населенных пунктов Газы и постепенное возвращение палестинцев в северную часть сектора, откуда им было приказано эвакуироваться.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава израильского правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

20 января тысячи людей в Израиле вышли на акции протеста с требованием к правительству Беньямина Нетаньяху приложить максимум усилий для освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. В настоящее время более 130 заложников находятся в секторе Газа палестинскими террористами после нападения 7 октября 2023 года.

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