Пророссийские силы в Молдове пытаются спровоцировать мятеж против президента и лидеров страны – американская разведка

Американская разведка считает, что пророссийские силы планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе более пророссийскую администрацию.

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Об этом заявили представители Белого дома в пятницу, 10 марта, сообщила телекомпания CNN. По словам официальных лиц, США считают, что Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая стремится к более тесным связям с Европейским Союзом.

В американской разведке также заявили, что лица, связанные с российским правительством, обучают диверсантов для привлечения их на митингах в Молдове. В последние недели Кишинев всколыхнули антиправительственные протесты, в основном организованные пророссийской партией Шор.

США также считают, что Москва работает над распространением дезинформации о ситуации в Молдове. Одним из примеров является заявление министерства обороны РФ в прошлом месяце о том, что Украина планировала ворваться в Приднестровье.

Представители Соединенных Штатов заявили, что эти обвинения "необоснованны, фальшивы и вызывают безосновательную тревогу".

Напомним, в прошлом месяце президент Молдовы Мая Санду публично заявила, что, по ее мнению, российское правительство планирует "серию действий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых под гражданских лиц, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников".

Администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы Молдове, заявили чиновники. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий Москвы дестабилизировать Европу. Президент Джо Байден встретился с Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили пагубное влияние России.

В октябре прошлого года министерство финансов США ввело санкции против девяти человек и 12 организаций, по мнению Вашингтона, причастных к дестабилизации Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ведет гибридную войну, продвигая свою пропаганду и провоенные нарративы в отношении оккупированного Приднестровья. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По его словам, у Москвы не хватит ресурсов для эскалации, а войска РФ не могут ворваться в Молдову.