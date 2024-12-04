Пророссийские праворадикалы 'пролетают': в Румынии правительственную коалицию создадут четыре проевропейские партии

Четыре ведущих партии Румынии – Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), Союз "Спасите Румынию" (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR) – вместе с представителями национальных меньшинств договорились о создании коалиции. Она стремится блокировать приход к власти правых радикалов.

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Об этом сообщило издание HotNews. Решение о коалиции было принято 4 декабря на встрече лидеров PSD, USR, PNL, UDMR и национальных меньшинств.

В ходе встречи лидеры партий подписали резолюцию, которая станет основой для формирования будущего правительства.

Основные пункты документа:

Стабильность и модернизация: коалиция будет работать для обеспечения стабильности в управлении страной и реализации мер по модернизации во благо всех граждан.

Европейский курс: коалиция обязуется поддерживать европейское и евроатлантическое направление развития как основу национальной безопасности и процветания.

Реформы и развитие : участники коалиции стремятся укрепить экономику, привлечь европейские фонды, продвинуть реформы, включая ПНРР (План национального восстановления и устойчивости), и достичь интеграции в Шенгенскую зону и OECD.

Призыв к гражданам: партии призывают всех румын как в стране, так и за ее пределами принять участие в выборах 8 декабря 2024 года, голосуя за демократическую и проевропейскую Румынию.

Несмотря на достижение предварительной договоренности, программа совместного правительства пока не обсуждалась. Разработка правительственной программы начнется после завершения избирательной кампании.

Сегодняшняя встреча, в которой приняли участие лидеры всех четырех формирований с проевропейскими видениями, первая после парламентских выборов 1 декабря, которые привели к раздробленному парламенту из 7 партий.

Коалиция станет возможностью для Румынии продолжить свой европейский путь и избежать политической изоляции, обеспечивая поддержку реформ и модернизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

В первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно победил пророссийский кандидат Келин Джорджеску. А представитель либерал-консерваторов Елена Ласкони заняла второе место с небольшим отрывом. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 8 декабря.

Также в Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств. По предварительным подсчетам, лидирующие позиции заняла Социал-демократическая партия (СДП), которую возглавляет премьер-министр Марчел Чолаку. Он занял третье место в президентской гонке.

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