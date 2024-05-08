"Продолжим следить за ситуацией в регионе": в Пентагоне сказали, считают ли серьезными ядерные угрозы России

В настоящее время угрозы применения Российской Федерацией ядерного оружия нет. Однако Соединенные Штаты Америки продолжат отслеживать ситуацию после того, как Москва анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил.

Ситуацию на брифинге 7 мая прокомментировала представитель Пентагона Сабрина Сингх. Напомним: министерство обороны государства-агрессора заявило о начале подготовки военных учений по поручению диктатора Владимира Путина 6 мая. Заявлялось, что мероприятия начнутся в ближайшее время. Место проведения россияне также не раскрыли.

"Мы продолжим следить за происходящим в регионе", – отреагировала представительница МО США.

Сингх назвала российские ядерные угрозы "глубоко безответственным" поведением.

Также она сообщила, что у Вашингтона нет разведывательных данных, которые могли бы свидетельствовать о планах Кремля применить ЯО.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал ядерную риторику России безрассудной и безответственной.

Как писал OBOZ.UA, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, комментируя эту тему, отметил: для Российской Федерации угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас намного важнее то, что происходит на поле боя в Украине.

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