'Продолжаем внимательно следить': в НАТО выразили 'решительную солидарность' с Румынией после инцидента с российским 'Шахедом'

Румыния проинформировала НАТО о падении обломков российско дрона-камикадзе "Shahed" на их территорию во время очередной атаки РФ на Украину. В Альянсе отреагировали на это заявление словами о "решительной солидарности" с Бухарестом.

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Об этом в соцсети X, ранее известной как Twitter, написал редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк. Он отметил, что Румыния сообщила НАТО об инциденте с "Шахедом" в среду, 6 сентября, на заседании Североатлантического совета.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией", – говорится в заявлении НАТО по этому поводу.

Как пишет Reuters, президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая в Бухаресте в начале саммита президентов стран-участниц Инициативы трех морей, заявил, что такие атаки РФ являются военными преступлениями.

"Если будет подтверждено, что найденные фрагменты принадлежат российскому беспилотнику, такая ситуация будет недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – сказал он.

Йоханнис также добавил, что Румыния находится в боевой готовности и постоянном контакте с союзниками по НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упала и сдетонировала на территории Румынии, заявили в МИД Украины. В Румынии сначала заявили, что атаки РФ якобы не представляли никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам страны.

– На следующий день президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории его страны не падал ни один беспилотник. Так он опроверг сообщение о падении в Румынии 4 сентября российских "Шахедов".

– Однако уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируют ужесточить меры безопасности. Президент Румынии заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

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