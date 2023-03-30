Призвал генералов 'осмелиться сражаться': Си Цзиньпин готовит Китай к войне – Foreign Affairs

Китайский лидер Си Цзиньпин, по всей видимости, готовит КНР к войне. В марте он затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях, в одном случае попросив своих генералов "осмелиться сражаться".

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Об этом пишет Foreign Affairs. Правительство Китая объявило об увеличении оборонного бюджета страны на 7,2%, который и без того удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

В последние месяцы Пекин обновил законы о военной готовности, бомбоубежищах в городах через пролив от Тайваня и офисах "Мобилизации национальной обороны" по всей стране. Но пока рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не является неизбежным, но если Си скажет, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово.

Первый признак того, что в этом году заседание Всекитайского собрания народных представителей и Китайской народной политической консультативной конференции, известные как "две сессии", потому что оба органа собираются одновременно, могут пройти не как обычно, появился 1 марта, когда в ведущем теоретическом журнале Коммунистическая партия Китая (КПК) опубликовала эссе под названием "Под руководством Си Цзиньпина об укреплении армии мы победоносно наступим".

"Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху Народная Армия настаивает на применении силы для прекращения боевых действий… Наша армия известна тем, что хорошо сражается и обладает сильным боевым духом", – говорилось в эссе.

Еще до публикации эссе были признаки того, что китайские лидеры могли планировать возможную войну.

В декабре Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии (НОАК) более легко задействовать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых частей в случае войны. Такие меры, как отмечают аналитики Лайл Гольдштейн и Натан Вехтер, предполагают, что Си, возможно, извлек уроки о мобилизации из неудач российского президента Владимира Путина в Украине.

Закон о военных резервистах – не единственное правовое изменение, намекающее на приготовления Пекина. В феврале высший совещательный орган Всекитайского собрания народных представителей принял решение о корректировке применения некоторых положений Уголовно-процессуального закона к вооруженным силам в военное время, которое дает Центральной Военной комиссии право корректировать правовые положения, включая "юрисдикцию, защиту и представительство, принудительные меры, ведение дела, расследование, судебное преследование, суд и исполнение приговоров".

Это решение может стать оружием против лиц, выступающих против захвата Тайваня. НОАК также может использовать его для утверждения своей юрисдикции над потенциально оккупированной территорией, такой как Тайвань. Или Пекин может использовать его, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решения во время войны.

С декабря правительство Китая также открыло множество офисов мобилизации национальной обороны – или центров набора – по всей стране. В то же время города в провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от Тайваня, начали строительство и модернизацию бомбоубежищ и как минимум одного "госпиталя скорой помощи военного времени".

Если эти события намекают на военные планы Пекина, то состоявшиеся в начале марта две встречи практически подтвердили это. Среди предложений, обсуждаемых Народной политической консультативной конференцией Китая – консультативным органом, – был план создания черного списка активистов и политических лидеров, выступающих за независимость Тайваня. Этот план, предложенный популярным ультранационалистическим блогером Чжоу Сяопином, санкционирует убийство лиц, занесенных в черный список.

Также на встречах уходящий премьер-министр Ли Кэцян объявил о военном бюджете в размере 1,55 трлн юаней (примерно 224,8 млрд долларов) на 2023 год, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Ли также призвал к усиленной "подготовке к войне". Западные эксперты давно считают, что Китай занижает свои расходы на оборону. Например, в 2021 году Пекин заявил, что потратил на оборону 209 млрд долларов, но Стокгольмский международный институт исследования проблем мира назвал реальную цифру в 293,4 мдрд долларов. Даже официальная цифра Китая превышает военные расходы всех союзников США по Тихоокеанскому договору вместе взятых (Австралия, Япония, Филиппины, Южная Корея и Таиланд), и можно с уверенностью сказать, что Китай тратит значительно больше, чем говорит.

Но самые показательные моменты этих двух встреч касались самого Си. Китайский лидер выступил с четырьмя речами: одну он произнес перед делегатами Китайского народного политического консультативного совещания, две перед Всекитайским собранием народных представителей и одну – перед военными и военизированными лидерами. В них он описал безрадостную геополитическую картину, назвал Соединенные Штаты противником Китая, призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха его политики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. В свою очередь Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если будет нужно, то и военным путем.

В мае 2022 года президент США Джо Байден заявил, что готов применить армию для защиты Тайваня, если Китай попытается захватить остров силой. Он подтвердил, что США взяли на себя такие обязательства.

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