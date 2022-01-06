Признание аннексии Крыма и автономия для русских: Путин поставил Токаеву условия перед введением войск – СМИ

Российская Федерация якобы выдвинула Казахстану несколько требований в обмен на помощь остановить протесты силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее стало известно, что состав так называемых миротворческих сил вошли подразделения из Беларуси, Армении, России,Таджикистана и Кыргызстана.

Как сообщило издание Уeniakit в четверг, 6 января, Россия со своей стороны якобы поставила руководству страны условие, которое состоит из четырех пунктов. Одним из них, как утверждают журналисты, РФ требует от Казахстана признания оккупации Крыма.

Как пишет издание, речь идет про:

признание оккупации украинского полуострова Крым;

восстановление российского языка в качестве второго официального в стране;

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предоставление России военных баз;

автономию для российских меньшинств.

Напомним: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился за помощью к странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

В четверг утром Россия начала переброску воинского контингента в Казахстан. В страну прибыли так называемые миротворческие подразделения ОДКБ. Они, как сообщалось, будут находиться в государстве ограниченный период времени. А их целью якобы есть "стабилизация и нормализация обстановки". В ОДКБ уверяют, что эти войска якобы будут охранять важные государственные и военные объекты, а также помогать силовым структурам Казахстана.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что он в курсе о введении войск Российской Федерации и других государств-членов ОДКБ в Казахстан. Он отметил, что Европейский Союз следит за ситуацией в Казахстане.

Масштабные протесты Казахстане не утихают пятый день. Они привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям. В города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не остановило демонстрантов. Что происходит в стране – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Казахстана местные жители массово снимают наличные деньги. В Нур-Султане работает лишь один банк. Помимо этого, из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.