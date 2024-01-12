'Приведет к распаду страны: польский митрополит сделал скандальное заявление о новой дате празднования Рождества в Украине

Предстоятель Польской автокефальной православной церкви митрополит Савва заявил, что решение украинской власти праздновать Рождество Господне 25 декабря вместо 7 января приведет к распаду Украины. Церковный иерей, который регулярно отмечается скандальными заявлениями, добавил, что изменения обычаев и традиций в разных странах создают основу для "прихода антихриста".

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Также Савва назвал "сатанистами" тех, кто "оккупировал" принадлежащую государству Киево-Печерскую лавру. Такое заявление он сделал 7 января 2024 г. во время Литургии Рождества Господня в соборе св. Марии Магдалины в Варшаве, сообщает польское издание Onet.

Издание отмечает, что в официальном отчете собора речь митрополита Саввы опубликована в урезанном виде: из нее вычищены упоминания иерархом о ситуации в Украине, оскверненной войной и террором РФ.

"Белые пятна" заполняют русскоязычные и греческие СМИ, частично финансируемые российскими компаниями, а также Союз православных журналистов Украины, подчиненный (ранее или по сей день) Московскому патриархату. Эти ресурсы с особым вкусом цитируют очередной набор антиукраинских заявлений настоятеля ПАПЦ.

Так, в частности, митрополит Савва назвал "сатанистами" людей, которые, по его мнению, оккупировали Печерскую лавру, одну из важнейших православных святынь Украины, являющуюся государственной собственностью. В 2023 году на территории святыни проходят богослужения Православной церкви Украины. Несмотря на то, что автокефалию ПЦУ пять лет назад признал Вселенский патриарх в Константинополе, вслед за Московским патриархатом ее не признают ряд поместных православных церквей, включая польскую.

Муляет главе ПАПЦ и решение Украины перейти на празднование Рождества 25 декабря вместо 7 января – как празднуют его подавляющее большинство христиан в мире.

Савва сравнил это решение с установлением Брестской унии в 1596 году, когда часть православного епископата приняла католичество, сохраняя восточную литургию.

Глава Польской православной церкви заявил, что тогда уния привела к распаду Речи Посполитой, сейчас же, предсказывает Савва, объединение Украины с западным миром "приведет к развалу Украины".

Более того, настоятель ПАПЦ договорился о том, что то, что разные страны мира меняют свои обычаи и традиции, является подготовкой почвы для прихода антихриста.

Onet отмечает, что Польская православная церковь, которую возглавляет митрополит Савва, давно и последовательно отрицает автокефалию ВТО, выступая в споре по ней на стороне Москвы, а не Константинополя. Тот факт, что именно от Константинополя эта церковь сама получила автокефалию ровно сто лет назад, для нынешнего руководства, похоже, не имеет никакого значения.

Особенно тщательно отрабатывает российские нарративы митрополит Савва, добавляет Onet. Он регулярно связывает Православную церковь в Украине с сатанинскими и антихристианскими элементами. В то же время он уверяет, что не имеет ничего против украинской автокефалии, если она будет предоставлена по определенным принципам – а значит, отрицает позицию Константинопольского патриархата, первого среди поместных православных церквей.

Среди более ранних скандальных заявлений Саввы издание напомнило о направленном им в 2023 году письме руководителю РПЦ Кириллу. Поздравляя предстоятеля русской церкви с днем рождения, глава ПАПЦ, в частности, написал, что деятельность последнего "сверкает духовным возрождением и подкреплена словами, которых не придерживаются враги Церкви – как единство".

"Стоит напомнить, что церковь Путина и сам российский диктатор отмечают, что "военная спецоперация" в Украине также направлена против якобы преследований канонического православия в Украине. После внутреннего и внешнего давления митрополит Савва выступил с заявлением, в котором извинился за свои слова, но следующие слова митрополита, произнесенные на проповедях, оправдывают подозрение, что эти извинения были вызваны сложными церковно-политическими обстоятельствами и тем, что их ожидали представители польского правительства", – пишет Onet.

И свежие скандальные заявления митрополита Саввы лишь подтверждают неискренность предварительных извинений. Что в свою очередь, отмечают журналисты, "подвергло сомнению лояльность ПАПЦ к Польше и позиции государства, а также однозначность оценок и суждений этой церкви относительно полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Напомним, глава РПЦ последовательно поддерживает и публично одобряет развязанную Кремлем войну против Украины. При этом делает это в максимально циничной форме. Так, несколько месяцев назад патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) цинично обратился к "малороссам" с требованием мира и благословил Россию на борьбу с прогрессом.

Также Гундяев не раз благословлял российское ядерное оружие и заявлял, что поражение России в войне будет означать конец света.

Да и в остальных своих заявлениях глава РПЦ демонстрирует впечатляющие двойные стандарты. Хваля бедность как одну из главных добродетелей для рядовых россиян и призывая российских священников "отказаться от роскоши", себя ограничивать Гундяев категорически отказывается: в собственности его семьи найдено имущество на миллионы долларов.