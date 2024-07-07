'Пристегните ремни': Сийярто на фоне председательства Венгрии в ЕС обратился к 'политикам войны', а Орбан анонсировал 'неожиданные встречи'

В конце первой недели председательства Венгрии в Евросоюзе министр иностранных дел страны Петер Сиярто обратился к "политикам войны" с призывом "пристегнуть пояса безопасности". В то же время, премьер-министр Виктор Орбан после визита в Москву анонсировал новые "неожиданные встречи".

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Свое обращение глава венгерского МИД опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что правительство Венгрии работает и "политики войны могут пристегнуть пояса безопасности".

"Сегодня воскресенье, конец первой недели председательства Венгрии в ЕС и заседание правительства. Теперь каждый может быть уверен, что следующие шесть месяцев будут миссией, которая наконец-то принесет мир в наше соседство", – заявил Сиярто.

В то же время, премьер страны Орбан в интервью редактору швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю, известному пророссийской позицией, после визита к диктатору Путину пообещал больше "неожиданных встреч".

Он назвал встречу с кремлевским лидером "чрезвычайной", "хотя бы потому, что вы можете себе представить, что он контролирует". По словам венгерского премьера, поездка организовывалась в условиях чрезвычайной секретности, чтобы избежать слежки со стороны "великих ребят".

Он добавил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил с кем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После визита в Украину (2 июля) и Россию (5 июля) венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала самый важный шаг – "установила контакт".

– Венгрия в последний момент неожиданно отменила встречу в Будапеште Петера Сиярто с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Ее визит был намечен на 8 июля, однако вечером 5 июля в Берлине сообщили, что он состоится позже.

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